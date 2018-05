Von Denis Schnur

Heidelberg. In zwei Wochen steigt am Heidelberger Theater zum ersten Mal das ibero-amerikanische Festival "¡Adelante!". Mit dabei ist auch das "Colectivo Zoológico" aus Santiago de Chile. Dessen Mitglieder sind bereits seit Anfang Dezember in Heidelberg. Die RNZ hat sich mit Regisseur Nicolas Espinoza, Autor und Schauspieler Juan Pablo Troncoso, Produzentin Paula Pavez und Regisseurin Laurene Le Maitre über ihre ersten Eindrücke, Unterschiede in der Theaterszene in Chile und Deutschland sowie ihre Koproduktion mit dem Heidelberger Theater unterhalten.

Hintergrund Das Colectivo Zoológico hat sich 2012 in Santiago de Chile als freie Theatergruppe gegründet. Öffentlich geförderte Theater gibt es in dem südamerikanischen Land kaum. Stattdessen gibt es Förderungen für einzelne Projekte. Neben den Interviewten bilden Viviana Nass (Schauspielerin), José Manuel Aguirre (Schauspieler), Germán Pinilla (Schauspieler) und Pablo Mois (Technik und [+] Lesen Sie mehr Das Colectivo Zoológico hat sich 2012 in Santiago de Chile als freie Theatergruppe gegründet. Öffentlich geförderte Theater gibt es in dem südamerikanischen Land kaum. Stattdessen gibt es Förderungen für einzelne Projekte. Neben den Interviewten bilden Viviana Nass (Schauspielerin), José Manuel Aguirre (Schauspieler), Germán Pinilla (Schauspieler) und Pablo Mois (Technik und Visuelles) das Team. Beim Theaterfestival "¡Adelante!", bringt das Kollektiv eine Koproduktion mit dem Heidelberger Theater auf die Bühne. Ihr Stück "Not in my backyard" wird am Sonntag, 12. Januar, um 20.30 Uhr und am Montag, 13. Januar, um 18.30 Uhr im "Zwinger 1", Zwingerstraße 3, gezeigt. Im April kehrt die Gruppe für weitere Vorstellungen nach Heidelberg zurück. Ab Juli präsentiert sie das Stück dann in Santiago de Chile - ebenfalls vier mal. Das Werk handelt von einer chilenischen Ökokommune, deren Viertel durch den Bau von Sozialwohnungen bedroht wird, sodass die Bewohner auf die Barrikaden gehen. dns

Im Gespräch

Sie sind seit über sechs Wochen in Heidelberg. Welchen Eindruck haben Sie?

Pavez: Direkt nach der Ankunft haben wir angefangen, zu proben - sehr ausgiebig. In der ersten Phase hatten wir also nicht viel Zeit, um die Stadt kennenzulernen. Erst im Januar war das Theater geschlossen, sodass wir einen kurzen Urlaub hatten.

Den Sie für Sightseeing genutzt haben?

Pavez: Ja, wir haben natürlich das Schloss besichtigt. Der Philosophenweg hat uns auch sehr gefallen.

Troncoso: Wir sind durch die ganze Stadt mit dem Rad gefahren. Man merkt, dass sie viel kleiner ist als Santiago. Und viel ordentlicher. Ordentlich, sauber und alt.

Espinoza: Auch die Nähe zur Natur ist beeindruckend. Die Stadt ist von Wald umgeben.

Troncoso: In Santiago sind die Unterschiede zwischen den Vierteln deutlicher sichtbar. Hier gibt es die Altstadt, von der man natürlich weiß, dass sie alt ist. Aber die anderen Viertel sind nicht so unterschiedlich. Es ist auch schwer, soziale Unterschiede auszumachen.

Weil es in Heidelberg weniger soziale Unterschiede gibt als in Santiago?

Troncoso: Wahrscheinlich. Es scheint eine reiche Stadt zu sein. Man merkt auch, dass Ökologie hier einen hohen Stellenwert hat. Man bekommt keine Plastiktüten, es liegt kein Müll herum. Nicht so wie in Chile.

Ein Wohlstandsphänomen?

Le Maitre: Klar, wenn man nicht darüber nachdenken muss, was man isst, kann man sich andere Gedanken machen.

Troncoso: Wobei hier viele Dinge deutlich günstiger sind als in Chile.

Le Maitre: Ja, Chile ist ein teures Land - gerade, wenn man die Löhne vergleicht. Hier gibt es Discounter, die eine günstige Alternative darstellen. In Chile gibt es das nicht.

Was machen Sie hier, wenn Sie nicht arbeiten?

Troncoso: Wir haben ein sehr familiäres Leben. Wir verbringen viel Zeit gemeinsam, schauen Filme.

Pavez: Wir waren ein paar Mal im Schwimmbad. Als das Theater geschlossen hatte, waren wir im Kino.

Troncoso: Wir gehen auch gerne in Bars. Das Übliche halt. Wir haben mittlerweile eine gewisse Routine.

Denken Sie, dass der Alltag hier sehr unterschiedlich zu Chile ist?

Pavez: Ja, mir ist etwa aufgefallen, dass alle Läden hier am Sonntag geschlossen sind. In Chile sind sie jeden Tag offen. Ich glaube, hier gibt es ein ganz anderes Verständnis von Arbeitszeiten.

Und trotzdem ackern Sie selbst derzeit so viel?

Pavez: Das ist etwas anderes. Hier haben wir eine andere Arbeitsweise als in Chile, wo wir immer mal wieder durch staatliche Fonds finanziert werden. Damit kann man mal sechs Monate mit Lohn arbeiten. Aber dieser erlaubt uns nicht, uns zu 100 Prozent dem Theater zu widmen. Wir müssen nebenher andere Jobs machen, um unser Leben zu finanzieren. Für unsere Projekte haben wir dann vielleicht vier mal die Woche etwa drei bis vier Stunden Zeit.

Ist es dann besser, den ganzen Tag Theater zu machen - wie hier?

Troncoso: Das können wir erst wirklich sagen, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir sind natürlich die andere Form gewohnt. Aber mit den täglichen langen Proben kommt schneller Routine rein und man braucht wahrscheinlich weniger Zeit, um ein Projekt zu realisieren.

In Chile sind Sie als Kollektiv unabhängig und nur Ihnen selbst verpflichtet. Lässt Ihnen das mehr Freiheiten als Ihre Kollegen hier haben?

Troncoso: Ja, das schon. Aber selbst als unabhängiges Kollektiv ist man nie unabhängig. Wir müssen ständig nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen.

Espinoza: Je weniger Geld man hat, desto freier ist man auf eine gewisse Weise. Man muss auf weniger Menschen hören. Andererseits schränkt das natürlich auch Freiheiten ein: Man hat keine professionellen Arbeitsbedingungen.

Le Maitre: Aber auch die Finanzierungen, die wir bekommen, haben bestimmte Vorgaben. Total experimentelle Projekte werden fast nie gefördert, eher Textarbeit.

"Not in my Backyard" ist eine Koproduktion mit dem hiesigen Theater, die Sie auch in Santiago aufführen. Ändert man das Stück für eine Stadt, die so anders ist?

Espinoza: Nein, die Idee des Projektes ist, dass Menschen integriert werden, die verschiedene Sprachen sprechen. Daher sollte es an beiden Orten funktionieren. Es soll sowohl für das deutsche als auch das chilenische Publikum zugänglich sein.

Es kommen auch zwei deutsche Experten vor. Sind die drin, weil Sie mit Heidelberg kooperieren, oder stand das vorher fest?

Espinoza: Die Idee kam daher, dass in Gemeinschaften, wie sie im Stück gezeigt werden, gerne Experten zu Rat gezogen werden. Dass es Ausländer sind, war uns am Anfang noch nicht klar. Das liegt jetzt natürlich an den beiden deutschen Schauspielern.

Ihr Stück thematisiert Heuchelei. Warum war Ihnen das ein Anliegen?

Troncoso: Als wir das Stück geschrieben haben, war das nicht präsent. Ich denke, dass wir in einer Welt leben, die immer komplizierter wird und in der es versteckte Konflikte gibt, die daher rühren, dass Gemeinschaften kaum noch Werte haben, die sie einen. Noch mehr als von Heuchelei handelt das Werk von Individualismus.

Espinoza: Es geht auch um die Unfähigkeit, zu verstehen, was die wichtigen Dinge für das Zusammenleben sind. Was muss ich opfern, damit andere einen gewissen Mindeststandard haben? Und sei es nur ein Dach über dem Kopf.

Le Maitre: Ich glaube, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wie wollen wir gemeinsam leben?

Troncoso: Der Kapitalismus macht es möglich, ökologische und gemeinschaftliche Werte zu vertreten und gleichzeitig das private Eigentum zu schützen. So kann man ein politisch progressiver Mensch sein und trotzdem ausländerfeindlich.