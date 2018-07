RNZ. 33 Architekten- und Stadtplanungsbüros haben beim städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Areal US-Hospital Konzepte für die künftige Nutzung der Rohrbacher Konversionsfläche entwickelt. Die Stadt präsentiert diese Arbeiten bis zum 19. Dezember in einer Ausstellung in der alten Feuerwache, Emil-Maier-Straße 16, die am heutigen Freitag, 12. Dezember, um 16.30 Uhr eröffnet wird. Ein Mitglied des Preisgerichts stellt die ausgewählten Konzepte vor.

Die Konversionsfläche US Hospital soll mit einer Mischung aus überwiegend Wohnen, Gewerbe und Bildungseinrichtungen entwickelt werden. Die Stadt Heidelberg wird fünf Preise für die gelungensten Arbeiten vergeben. Im März 2015 werden diese Entwürfe bei einem Bürgerforum diskutiert. Anschließend soll einer der Preisträger mit der städtebaulichen Rahmenplanung beauftragt werden.

Fi Info: Die Ausstellung in der alten Feuerwache ist vom 13. bis zum 19. Dezember zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag, 11 bis 15 Uhr; Montag bis Donnerstag, 15 bis 19 Uhr, und Freitag 12 bis 20 Uhr. Öffentliche Führungen sind dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils um 18 Uhr.