Seit 15 Jahren lebt Shila Mahmudzada in Deutschland. Seit die Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch sind, raubt ihr die Sorge um die Familie in der alten Heimat den Schlaf. Denn mit den Islamisten hat sie selbst die schlimmsten Erfahrungen gemacht. Foto: Philipp Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Shila Mahmudzada ist Künstlerin, Dolmetscherin und Familienhelferin für Geflüchtete. Im Jahr 2006 kam die 38-Jährige aus Afghanistan nach Deutschland und lebt heute mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Heidelberg. Im Gespräch mit der RNZ berichtet sie davon, wie sie die erste Schreckensherrschaft der Taliban 1996 bis 2001 erlebte und was deren neuerliche Machtübernahme für die Menschen vor Ort bedeutet.

Frau Mahmudzada, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in Afghanistan?

Bei der Ankündigung, dass die Truppen abziehen, habe ich sehr große Angst gehabt, alle haben Angst gehabt. Wir wussten, dass das Land jetzt mit den Taliban zurückbleibt und dass die Taliban eben machen, was sie wollen. Seit drei oder vier Wochen kann ich nicht mehr schlafen, weil ich mir Sorgen mache und die Erinnerungen von früher wiederkommen. In der ersten Woche nach der Machtübernahme wurden in meiner Heimatstadt zwei Menschen getötet.

Erreichen Sie Nachrichten von Freunden und Angehörigen, die noch dort sind?

Meine ganze Familie ist noch dort, aber meine älteste Schwester ist am meisten in Gefahr. Sie ist Ärztin und kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ihr Mann war ein hoher Polizeioffizier und wurde schon vor ein paar Jahren von den Taliban bei einem Terrorakt ermordet. Sie hat Angst, weil sie verwitwete Frauen zu ihren Soldaten bringen wollen. Fliehen kann sie aber nicht, weil alle Nachbarländer ihre Grenzen zugemacht haben. Es ist furchtbar für die Menschen.

Wie haben Sie damals die erste Machtübernahme der Taliban erlebt?

Das war sehr grausam und besonders schlimm für alle Frauen und Mädchen. Ich war noch klein, ging in die siebte Klasse. Nachdem sie kamen, durfte ich nicht mehr zur Schule gehen. Ich konnte dann nur noch in Begleitung eines Mannes vor die Tür und musste auf einmal eine Burka statt Kopftuch tragen. Aber darunter konnte ich kaum sehen. Ich erinnere mich, dass die Taliban eine Schulkameradin von mir zwangsverheiraten wollten. Sie hat sich getötet. Sie hat Benzin über sich geschüttet und sich verbrannt. Das werde ich nie vergessen.

Was bedeutete die Ankunft der USA und der internationalen Truppen 2001 für ihr Leben?

Es war gut, als sie damals gekommen sind. Wir dachten: Endlich sind wir frei. Wir Frauen konnten wieder zur Schule gehen und arbeiten. Der Krieg schien vorbei zu sein. Sie haben viel getan in diesen 20 Jahren, Schulen und Krankenhäuser gebaut. Aber jetzt sind auf einmal alle weg, und die Menschen fühlen sich im Stich gelassen.

Können Sie sich erklären, warum die afghanischen Regierungstruppen so schnell besiegt worden sind?

Die meisten Menschen in Afghanistan hätten wahrscheinlich kämpfen wollen, aber die Regierung hat ihnen kaum geholfen. In meiner Heimatstadt gab es zum Beispiel Leute, die keine Waffen gekriegt haben. Auch die Armee kam nicht zu ihrer Unterstützung. Ein bekannter 75-jähriger Kommandant namens Ismail Khan hat 20 Tage im Widerstand gekämpft, aber am Ende hatte er nichts mehr zum Kämpfen. Die letzte Regierung war sehr korrupt und hat auch die Soldaten allein gelassen. Am Ende lag es nicht an den Menschen, sondern an der Führung der Regierung.

Gibt es in der Bevölkerung auch Menschen, welche hinter den neuen Machthabern stehen?

Ja, die gibt es schon, aber das sind sehr wenige. Beispielsweise in unserer Stadt findet der Mullah es gut, dass die Frauen nicht mehr rausgehen, nicht mehr arbeiten oder zur Schule gehen dürfen. Manchen Leuten dort gefällt das, aber das ist vielleicht ein Prozent.

Die Taliban haben angekündigt, dass sie Frauen- und Menschenrechte diesmal in größerem Maße respektieren würden. Ist das glaubhaft aus Ihrer Sicht?

Das glaube ich überhaupt nicht. In den letzten Tagen haben sie viel geredet und erzählt, dass Frauen respektiert werden würden und arbeiten dürften. Aber das machen sie nicht. Die Taliban sind keine guten Menschen – und heute sind sie noch schlimmer als früher.