"Barbarino"-Tabakläden gibt es in ganz Deutschland. Betreiber ist eine Unternehmensgruppe aus Berlin. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer und Steffen Blatt

Als Johannes Spatz im Dezember nach Heidelberg reiste, um im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) an der Deutschen Konferenz für Tabakkontrolle teilzunehmen, ärgerte er sich noch im Hauptbahnhof über das dortige Tabakgeschäft "Barbarino". Denn dort sind bei den meisten Zigarettenpackungen im Regal die Gruselbilder mit Produktkarten verdeckt, berichtet der Sprecher des Aktionszentrums im "Forum Rauchfrei". Schon im Jahr 2016 hat er die Ordnungswidrigkeit angezeigt und dies im Mai 2017 noch einmal wiederholt. Schließlich sei das Verdecken ein Verstoß gegen die Tabakerzeugnisverordnung und habe Einfluss auf die Kaufwilligen, erklärt Spatz gegenüber der RNZ.

"Die bildlichen Hinweise auf Tabakerzeugnissen und das Verbot, diese beim Verkauf zu verdecken, stellen zwei der wichtigsten Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung dar", findet der Mediziner. Angesichts von jährlich mehr als 120.000 durch das Rauchen verursachten Todesfällen wiege ein Verstoß besonders schwer. Der engagierte Nichtraucher schaute auch im Dezember 2017 in Heidelberg nach und registrierte wieder verdeckte Warnhinweise. Jetzt wirft Spatz dem Ordnungsamt der Stadt Heidelberg mangelnde Sorgfaltspflicht vor: "Die Behörden werden vom Betreiber des Ladens regelrecht vorgeführt."

Bernd Köster, der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, will dem Vorwurf nun nachgehen. "Wir nehmen die Beschwerde zum Anlass, wieder zu kontrollieren", sagt er auf RNZ-Anfrage. "An der Nase lassen wir uns nicht herumführen." Falls die Gruselbilder wieder verdeckt worden seien, könne ein Bußgeld erhoben werden. 150 bis 200 Euro sind schon bei geringfügigen Verstößen drin.

Das Ordnungsamt kümmere sich um rund 3000 überwachungspflichtige Betriebe, heißt es bei der Stadt. Betriebsarten mit höherem Risiko hätten normalerweise Priorität vor Tabakgeschäften. Der zuständige Lebensmittelkontrolleur habe beim Besuch des Ladens Ende Juni 2017 angeordnet, dass die Produktkarten umgehend zu entfernen seien, was auch passiert sei. Eine Nachkontrolle habe mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit jedoch nicht stattgefunden. Laut Köster besitzt die Stadt noch ein weiteres Druckmittel. Bei einer schriftlichen Verfügung wird dem Inhaber des Geschäftes zunächst ein Zwangsgeld angedroht; bei wiederholten Verstößen würde dieses in einem weiteren Verwaltungsakt festgesetzt werden. Ein erstes Zwangsgeld bewegt sich üblicherweise zwischen 50 und 150 Euro.

Doch ganz so juristisch eindeutig wie Spatz und die Stadtverwaltung meinen, scheint die Sache nicht zu sein - denn die Frage, ob die Gruselbilder im Regal zu sehen sein müssen oder nicht, beschäftigt bereits das Landgericht Karlsruhe. Dort hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen die "Unternehmensgruppe Dr. Eckert" geklagt, die in ganz Deutschland "Barbarino"-Geschäfte betreibt. Ein Urteil der ersten Instanz wird im Frühjahr erwartet. "Unserer Ansicht nach ist im Gesetz nicht genau definiert, wie man die Packungen ins Regal zu stellen hat, sagt Unternehmenssprecher Hansgert Eschweiler auf RNZ-Anfrage.

Zudem wolle man mit den Produktkarten auch nicht vorsätzlich die Gruselbilder verdecken - vielmehr seien sie eine Hilfe für das Personal, um die unterschiedlichen Marken und Größen beim Einsortieren und beim Verkauf auseinanderhalten zu können. Das bestätigen die Verkäuferinnen in der Heidelberger "Barbarino"-Filiale. "Viele Marken sind farblich ähnlich gestaltet, es gibt Packungen für 8 Euro, 7 oder 6,50 Euro. Ohne die Produktkarten würden wir da oft durcheinander kommen", sagt eine Angestellte. Es sei auch schon vorgekommen, dass Kunden die falsche Marke bekommen hätten. Und so wurden die Karten auch in Heidelberg wieder angebracht - auf Anweisung der Geschäftsleitung.

Indessen hat das Berliner Aktionszentrum des "Forum Rauchfrei" Oberbürgermeister Eckart Würzner auch noch einmal gebeten, die Zigarettenautomaten in Heidelberg abbauen zu lassen. Die Gruselbilder auf den Zigarettenschachteln seien dort nicht zu erkennen, der Verkauf damit eindeutig gesetzwidrig. Auch das Anbringen eines Aufklebers mit einem Warnhinweis ändere nichts daran.