Von Denis Schnur und Clemens Freigang

Heidelberg. Schönstes Wetter und langes Wochenende: Diese Kombination lockte an Ostern zahlreiche Camper mit ihren Wohnmobilen nach Heidelberg. Dort parkten sie wieder die Uferstraße an der Ernst-Walz-Brücke zu - zum Ärger der Anwohner.

Doch die Stadt kann da nicht viel machen: Eine Nacht dürfen sie dort stehen und an Feiertagen gilt das Zonenhalteverbot nicht - dann darf auch tagsüber länger als zwei Stunden geparkt werden. Entsprechend "konnten dort keine Park-Beanstandungen erteilt werden", so eine Sprecherin.

Camper-Ärger am Neuenheimer Neckarufer Kamera: Vanessa Dietz / Interviews und Produktion: Reinhard Lask

Im Sommer übernachten Camper dort oft tagelang. Dagegen gehe der Gemeindevollzugsdienst zwar vor, aber der Einsatz soll gesteigert werden. "Sobald es die Prioritäten und die Personalausstattung erlauben, wird die Stelle in den Kontrollplan aufgenommen", so die Sprecherin.

Für Camper ist die Verlängerung der Uferstraße in Neuenheim hin zum Skatepark ein beliebter Stellplatz. Selbst im Internet wird die idyllische Lage am Neckar als relativ zentral empfohlen. Kein Wunder, dass hier im Sommer manchmal auf beiden Straßenseiten die Wohnmobile stehen - Stoßstange an Stoßstange. Die Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung der Stadt erlaubt bloß "eine einmalige Übernachtung" in Wohnmobilen und Autos auf öffentlichen Straßen. Doch daran halten sich nur wenige.

Als die RNZ im vergangenen Jahr vor Ort recherchierte, gab ein etwa 50-jähriger Camper folgendes zu Protokoll: Die Campingplätze in Schlierbach oder Ladenburg seien ihm zu weit entfernt von der Heidelberger Innenstadt und er habe keine Lust, so weit außerhalb der Stadt zu stehen, sagte er. Er habe nicht das Gefühl, dass er an dieser Stelle störe. Der Camper hat sich extra Besucherkarten von befreundeten Anliegern geben lassen, um auch länger und ohne Parkscheibe dort stehen zu können.

Ilona Appel, Vorsitzende des Stadtteilvereins Neuenheim, sagte dazu der RNZ im November: "Gegen eine Nacht hat ja niemand was, aber wenn die Camper sich dort häuslich niederlassen, ist das nicht in Ordnung", beschwert sich Appel. "Dafür gibt es ja schließlich Campingplätze." Tatsächlich könne man an schönen Tagen beobachten, dass die Camper ihre Stühle und Tische aufstellten oder Wäsche aufhängten, so Appel.