Heidelberg. (bik) Das Heidelberger Zimmertheater feiert genau am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Ganz offiziell lädt Oberbürgermeister Eckart Würzner allerdings erst am Freitag Gäste ein.

Fünf junge Schauspieler – darunter Karl-Heinz Walther als erster Leiter und Jochen Ballin (1925–2004), der für dieses Theater lebte – gründeten am 8. Januar 1950 das Heidelberger Zimmertheater in einem amerikanischen Center in der Häusserstraße. Schon ein Jahr später zog es in die Spielstätte in der Hauptstraße um, in der heute noch mehrmals jährlich zur Premiere eingeladen wird. Ein Spielplan fast ohne Pause.

Immer geht es um zeitgenössische Dramen, die von Intendantin Ute Richter feinfühlig und manchmal aufsehenerregend in Szene gesetzt werden. 117 der bisher rund 415 Inszenierungen sind ihr Werk. Vor genau 35 Jahren hat die Psychologin die Leitung des Zimmertheaters von Gillis van Rappard übernommen, mit dem sie vorher schon eng zusammenarbeitete.

Einen "Klassiker der 50er Jahre" nennt Ute Richter das Bild, das der berühmte Mannheimer Fotograf Robert Häusser aus luftiger Höhe von Eingangsbereich und Fassade des Zimmertheaters anfertigte – sogar ein Blick auf die Zuschauerränge des Saals ist durch das Fenster im zweiten Stock möglich. Foyer und Theatersaal wurden seither mehrmals modernisiert und mit bequemen Sitzen für 93 Zuschauer, mit Klimaanlage und neuer Technik ausgestattet.