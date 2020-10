Heidelberg. (ani) Heidelberg erreicht in der Sieben-Tagen-Inzidenz den kritischen Wert von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 13 neue Coronafälle, die Inzidenz steigt damit auf 36,2. Am Dienstag lag sie noch bei 30,6.

Am Mittwochmorgen tagte der Corona-Krisenstab der Stadt. Auf RNZ-Anfrage heißt es aus dem Rathaus, dass die neue Allgemeinverfügung, die aufgrund der steigenden Fallzahlen nun in Kraft treten soll, in den letzten Zügen der Abstimmung liegt.

Wie bereits am Montag angekündigt, wird voraussichtlich ab Freitag die Maskenpflicht im öffentlichen Raum erheblich ausgeweitet. Sie gilt dann nicht nur in der gesamten Fußgängerzone in der Altstadt – also auf der Hauptstraße, aber auch etwa in der Unteren Straße -, sondern auch allgemein an besonders belebten Plätzen. Nach Aussage der Stadt zählen dazu der Bahnhofsvorplatz, der Bismarckplatz und der Neckarmünzplatz. Ebenso werden die Teilnehmerzahlen bei Feiern beschränkt: bei privaten auf 25 Personen, bei öffentlichen Feiern wie etwa Hochzeiten auf 50.

Die neue Allgemeinverfügung wird zeitlich befristet. Wie lange genau, ist derzeit noch nicht bekannt. Oberstes Ziel sei nun, die Inzidenz wieder "stabil unter den kritischen Wert zu bekommen", wie ein Pressesprecher der Stadt erklärt.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 14.41 Uhr

Heidelberg. (dns) Mit der steigenden Corona-Fallzahl in Heidelberg steigt auch die Zahl der Schüler, die in Quarantäne müssen. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, müssen seit dieser Woche auch 65 Erstklässler der Eichendorff-Grundschule sowie der Bahnstadt-Grundschule zuhause bleiben.

In beiden Fällen wurde das Virus bei einer Mitarbeiterin von Pädaktiv festgestellt, die die Schüler betreut hat. Nach der Infektion einer Mitarbeiterin in Kirchheim ist das der dritte Fall bei dem Verein binnen einer Woche. Laut Leiterin Ute Salize besteht jedoch kein Zusammenhang: "Die Schulen sind weit entfernt voneinander und unsere Mitarbeiter hatten keinerlei Berührungspunkte."

Neben den Grundschulen sind auch zwei weiterführende Schulen betroffen: Wie die Stadt mitteilte, gab es am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium sowie am Thadden-Gymnasium je einen neuen Fall.

Die Zahl der aktiven Infektionen in der Stadt steigt derweil weiter. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 59 Erkrankte. Im Vergleich zum Vortrag kamen sieben Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 30,6 an. Das Land, bei dem die Fälle zum Teil verzögert ankommen, gibt sie mit 25,4 an.