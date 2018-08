Heidelberg. (RNZ) Die Autorinnen Eva-Maria Bast und Heike Thissen haben Relikte im Stadtbild Heidelbergs ausgemacht - und sich von lokalen Experten erklären lassen, was es mit ihnen auf sich hat. So sind 50 spannende Geschichten entstanden, die nun in dem neuen Buch "Heidelberger Geheimnisse" erscheinen. In der RNZ drucken wir in den nächsten Wochen exklusiv einige Kapitel ab. Heute: die Bordsteinkanten in der Altstadt.

HEIDELBERGER GEHEIMNISSE

Wer einmal mit Geologin Dagi Keller in Heidelberg unterwegs war, wird danach nicht mehr achtlos auf die Bordsteinkanten der Fußgängerwege in der Altstadt treten. Denn die Mitarbeiterin des Unesco-Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald kann anschaulich erklären, dass es sich dabei um ein nie beachtetes, aber bemerkenswertes Relikt aus der Erdgeschichte handelt: "Diese Steine bestehen aus Heidelberger Granit und sind damit rund 330 Millionen Jahre alt."

Beinahe liebevoll streichelt die gebürtige Mannheimerin über die Bordsteinkanten: "Hier ist das Gestein poliert und geschnitten, aber man erkennt deutlich die großen, rechteckigen Mineralien des Kalifeldspats. Das kommt so nur in dem Granit zwischen Heidelberg und Weinheim vor, der deshalb den Namen Heidelberger Granit bekommen hat."

Dagi Keller muss weit in der Erdgeschichte zurückgehen, um zu erklären, wie es dazu kam. "Vor mehr als 400 Millionen Jahren gab es die Kontinente, wie wir sie heute kennen, noch längst nicht. Dafür bestanden andere Landmassen, die zum Beispiel Gondwana oder Laurasia hießen, und dazwischen große Inseln. Zu diesen gehörte Armorika, und darauf lässt sich die heutige Region um Heidelberg verorten." Doch weil Kontinente schon damals immer in Bewegung waren, kollidierten im Erdzeitalter Karbon, also vor rund 400 Millionen Jahren, die zwei Großkontinente.

Ein Hochgebirge vergleichbar mit den Alpen, das sogenannte Variskische Gebirge, entstand. Dabei drang Magma von unten herauf. An manchen Stellen trat es durch Vulkanausbrüche an die Erdoberfläche, an anderen Orten blieb es unterirdisch. "Und da, wo es unter der Erdoberfläche langsam wieder erkaltete, hatten die Feldspat-Kristalle genügend Zeit, in ihrer idealen Form zu wachsen, sodass der Heidelberger Granit entstand", fasst Keller die Entwicklung zusammen.

Rund 330 Millionen Jahre sei das nun her, erklärt die Geologin. "Bei dem Granit, den jeder von uns von seiner Küchenplatte kennt, sind die drei Mineralien Feldspat, Quarz und Glimmer in etwa gleich groß und verleihen ihm sein hübsch gepunktetes Aussehen", sagt sie. "Granite gehören zur Gruppe der Tiefengesteine, bei denen man mit bloßem Auge die einzelnen Kristalle sehen kann. Beim Heidelberger Granit erkennt man deutlich die rosafarbenen oder rötlichen Feldspat-Kristalle, die besonders groß ausfallen. Die weißen Kristalle sind Quarz, die schwarzen sind Biotit, ein Glimmer-Mineral."

Reste des Variskischen Hochgebirges sind im Odenwald immer wieder zu finden, unter anderem auch unterhalb des Schlosses. "Im Schlossgraben kann man den Granit in seiner ursprünglichen Form sehen und anfassen. Das ist schon sehr beeindruckend", findet Dagi Keller. Dort in der Steilwand trifft der Heidelberger Granit auf eine weitere geologische Einheit, eine jüngere, die "erst" 290 Millionen Jahre alt ist und aus Sand, Geröll und vulkanischem Gestein besteht. "Das ist ein Fenster in die Erdgeschichte", sagt die Geologin fasziniert. Dasselbe gilt für die Bordsteinkanten in der Altstadt, 330 Millionen Jahre alt und täglich mit Füßen getreten.