Von Birgit Sommer

Heidelberg. Hepatitis-C-Medikamente, aber auch eine Pflanze aus Asien könnten gegen Covid-19 helfen. Der Wissenschaftler Thomas Efferth hat mit seinem Team am Supercomputer der Johannes-Gutenberg-Universität und des Helmholtz-Instituts in Mainz 42.000 in öffentlichen Datenbanken aufgeführte Substanzen getestet. Die Frage war, ob sie an bestimmte Proteine des neuartigen Sars-Virus binden und so dessen Eindringen in den Körper verhindern oder dessen Vermehrung hemmen können. Er fand mehrere Top-Kandidaten, wie er im RNZ-Interview erklärt. Efferth arbeitete am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, wo er noch heute lebt. 2009 übernahm er den Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie in Mainz.

Herr Professor Efferth, Ihr Team hat Tausende von Substanzen geprüft, die möglicherweise zum Medikament gegen Covid-19 werden können. Wie funktioniert eine solche Simulation am Supercomputer?

Wir haben 42.000 Substanzen getestet, ob sie eine Hemmwirkung auf bestimmte Coronavirus-Eiweiße besitzen. Das waren 31 Milliarden Einzelberechnungen. Dafür braucht man die Rechenleistung eines Supercomputers wie "Mogon II". Er ist der größte, den wir in Deutschland haben, weltweit gibt es vielleicht 50 davon.

Welche Substanzen haben Sie geprüft?

Es waren 1500 zugelassene Medikamente. Und dazu chemische Substanzen aus der Natur wie solche aus dem Japanischen Geißblatt.

Warum das?

Das ist ein ganz wichtiger Bereich der pharmazeutischen Biologie: Traditionell schaut man, wie Heilkräuter wirken. Die chemischen Stoffe wurden im Laufe der Jahrmillionen von den Pflanzen optimiert, damit sie gegen Bakterien und Viren wirken. Man versucht, diese chemischen Stoffe so zu verbessern, dass sie auch für Menschen eingesetzt werden können. Es gibt eine Untersuchung des nationalen Krebsforschungszentrums der USA, der zufolge die Mehrzahl der Medikamente auf die chemischen Strukturen solcher Naturstoffe zurückgeht. Der dritte Bereich waren experimentelle Substanzen, die im Laufe der Jahre von Pharmafirmen hergestellt wurden. Die Idee ist, dass man solche Sammlungen mit Computern durchrechnet und am Ende einige Stoffe hat, die interessant aussehen für eine Weiterentwicklung. Dann hat man Zeit, Geld und Energie gespart.

Was haben Sie herausgefunden?

Wir haben gleich vier Medikamente gefunden, die schon für die Behandlung von Hepatitis C zugelassen sind: Simeprevir, Paritaprevir, Grazoprevir und Velpatasvir.

Warum könnten die vier Substanzen auch gegen das neuartige Coronavirus besonders gut wirken?

Diese Medikamente setzen sich auf das Spike-Protein des Coronavirus und verhindern so, dass das Virus an den ACE2-Rezeptor der Lungenzelle andockt. Hinzu kommt, dass das Hepatitis-C-Virus genauso ein einzelsträngiges RNA-Virus ist wie SARS-CoV-2.

Und wie ist das mit dem Japanischen Geißblatt?

Das wird in ganz Asien seit Jahrhunderten in der traditionellen Medizin gegen Erkältungskrankheiten und gegen die echte Grippe eingesetzt. Der Computer hat errechnet, dass ein Inhaltsstoff des Geißblatts, das Loniflavon, an das Spike-Protein bindet.

Sie haben Ihre Ergebnisse selbst als sensationell bezeichnet. War das gar nicht so zu erwarten?

Ich hätte schon erwartet, dass andere Forscher das vor mir herausfinden. Es liegt ja in der Luft, sämtliche Virusmedikamente durchzurechnen, die es gibt. Doch wir waren früher dran – seit Mitte Januar haben wir zwei Monate lang gearbeitet – und waren schneller. Die Methoden der Computersimulation gibt es an meinem Lehrstuhl in Mainz seit etwa sieben Jahren. Die gesamte Technologie des molekularen Dockings hatten wir im Zusammenhang mit der Krebsforschung schon etabliert.

Die Weltgesundheitsorganisation hat das Ergebnis Ihrer Untersuchung Ende März veröffentlicht. Haben schon entsprechende Studien weltweit begonnen? Hat sich US-Präsident Trump nicht darauf gestürzt?

(lacht) Nein, das hat er nicht. Aber es gibt Interesse von universitärer Seite und von niedergelassenen Ärzten. Diese könnten in Form eines individuellen Heilversuchs sofort mit einer Therapie beginnen, da die Medikamente ja zugelassen sind. Der nächste Schritt wäre, dass man die Medikamente in größeren Studien ausprobiert, wie etwa bei Remdesivir, dem Ebola-Medikament.

War Remdesivir bei Ihren Simulationen dabei?

Es lag im Mittelfeld. Kein Top-Kandidat.

Hat die Universität Heidelberg Interesse an Ihren Forschungsergebnissen gezeigt?

Bis jetzt noch nicht.