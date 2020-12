Heidelberg. (kaz) Eine Flasche Glühwein, zwei Weihnachtstassen, dazu gebrannte Mandeln und Magenbrot, alles praktisch verpackt im roten Tragekarton – das ist der Heidelberger "Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen". Und der war bereits am Freitag heiß begehrt. "Wir bestellen jetzt mal Pizza für alle", verkündet Mathias Schiemer gegen 13.30 Uhr. Da hat das Team von Heidelberg Marketing bereits dreieinhalb anstrengende Stunden am "Drive In" auf dem Neckarmünzplatz hinter sich. Allein in den ersten 30 Minuten gingen 330 Kartons weg. Der Marketing-Chef zeigt sich überwältigt vom Verkaufserfolg und kündigt für den Abend eine Verpackungsaktion im Lager in Eppelheim an. "Das geht wie am Fließband", berichtete Knut Roth.

Denn zahlreiche Betriebe haben bereits größere Bestellungen für den kleinen Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen aufgegeben. Der "Drive In"-Stand ist dort eingerichtet, wo sonst Reisebusse Touristen ein- und aussteigen lassen. "Das hat Symbolcharakter", sagt Schiemer mit einem leichten Seufzen. Doch er ist absolut überwältigt von der Solidarität der Kundschaft.

Siebenmal "Weihnachten zum Mitnehmen" bestellt Reiner Rinke aus Wieblingen. Er wird mehrere Kartons verschenken und findet: "Diese Aktion muss man einfach unterstützen." Sechs Euro vom Verkaufspreis in Höhe von 19,50 Euro kommen den beiden Heidelberger Schaustellerverbänden zugute. Diese unterstützen mit dem Geld jene Mitglieder, die wegen der Corona-Krise schon seit März keine Einnahmen haben. Fünf Tragekartons lädt eine Kundin aus Rauenberg ein. Mit drei ist Elke Braunwell aus Heddesheim dabei. "In Mannheim gibt es so eine Aktion nicht", stellt sie fest. Dann reiht sich sogar ein Wagen mit Darmstädter Kennzeichen in die Warteschlange ein. Alexander Mrotzek hat die lange Anfahrt auf sich genommen, um die Aktion zu unterstützen.

Die Studenten Julian und Stefan kauften gleich sechs Tüten für die Familie. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Doch auch ein Herr aus Handschuhsheim fährt am "Drive In" vor. Allerdings mit dem Fahrrad – die beiden Tragekartons passen in den Gepäckträger und werden bald eine längere Reise mit der Post antreten. Adressiert an Bekannte, die früher in Heidelberg wohnten und jetzt in Hamburg sowie Trier zu Hause sind. Zu Fuß kommen die Studenten Julian und Stefan und kaufen sechs Kartons als Weihnachtsgeschenk für die Familien daheim. "Weihnachten zum Mitnehmen" gibt es auch in Rewe- und Edeka-Märkten sowie an Aral-Tankstellen. "Dort müssen wir ständig nachliefern", so Schiemer.

Am "Drive In" werden am Freitag auch mal zwischen 20 und 30 Kartons in den Kofferraum geladen. Die Verkaufsstation von Heidelberg-Marketing ist am Samstag nochmals von 10 bis 18 Uhr geöffnet.