Von Philipp Neumayr

Heidelberg. "Andere Filme anders zeigen" – das war von Beginn an das Motto der kommunalen Kinos. In Heidelberg ist dies seit langer Zeit die Aufgabe des Karlstorkinos. 2020 ist es 25 Jahre alt geworden, die Pandemie ist einer Jubiläumsfeier jedoch in die Quere gekommen. Ganz still und heimlich wollten Vorsitzender Claus Schmitt und sein Medienforum, also der Trägerverein des Karlstorkinos, diesen besonderen Geburtstag aber nicht vorbeiziehen lassen: Sie haben deshalb ein Jubiläumsbuch über die Geschichte und Bedeutung des Kinos herausgebracht. Einer von zahlreichen Autoren war Jo-Hannes Bauer, Schmitts Vorgänger und langjähriger Vorsitzender des Medienforums. Im RNZ-Interview sprechen beide darüber, warum es so lange gedauert hat mit einer festen Bleibe für das kommunale Kino in Heidelberg und wie es um die Zukunft des Karlstorkinos bestellt ist.

Herr Schmitt, das Medienforum hat anlässlich des Jubiläums vor kurzem ein Buch über das Karlstorkino herausgebracht. Was war die Idee dahinter?

Schmitt: Das Buch soll vor allem Lücken schließen in Bezug auf die Frage: Welche Bedeutung hat unsere Arbeit, die wir hier mit geringen Mitteln leisten, eigentlich für Heidelberg?

Das Buch erzählt viel über die Geschichte des kommunalen Kinos in Heidelberg. Als Sie im Dezember 1995 erstmals einen Film in seiner neuen Bleibe, dem Karlstorbahnhof, zeigten, hatte es eine lange Reise hinter sich. Weder der 1948 gegründete "Heidelberger Filmclub" noch das spätere "Filmforum" verfügten über ein eigenes Kino, sondern waren immer nur Gast – anfangs vor allem in Gaststätten, später in der Stadtbücherei und der Volkshochschule. Warum dauerte es so lange, bis das kommunale Kino eine dauerhafte Heimat fand?

Bauer: Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir persönlich auch viele Jahre gestellt. (lacht). Als ich 1984 angefangen habe, mich für einen festen Standort für ein kommunales Kino zu engagieren, gab es das "Filmforum" der Volkshochschule – das war so etwas wie die Keimzelle des Ganzen. Aus der Perspektive der Stadt, vor allem von Oberbürgermeister Zundel, war mit dem "Filmforum" der Anspruch, ein kommunales Kino zu unterstützen, abgegolten. Zundel konnte dadurch sagen: Wir fördern auch die alternative Filmarbeit, ohne den kommerziellen Kinos zu schaden.

Hintergrund > Zum Jubiläum des Karlstorkinos hat das Medienforum ein Buch mit dem Titel "25 Jahre Karlstorkino Heidelberg" herausgegeben. Es ist knapp 260 Seiten dick, beleuchtet Geschichte, Bedeutung und Zukunft des kommunalen Kinos – und umfasst unter anderem Beiträge von Claus Schmitt, Jo-Hannes [+] Lesen Sie mehr > Zum Jubiläum des Karlstorkinos hat das Medienforum ein Buch mit dem Titel "25 Jahre Karlstorkino Heidelberg" herausgegeben. Es ist knapp 260 Seiten dick, beleuchtet Geschichte, Bedeutung und Zukunft des kommunalen Kinos – und umfasst unter anderem Beiträge von Claus Schmitt, Jo-Hannes Bauer, Wolfgang Nierlin und der früheren Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz. > Das Buch kann man zum Preis von 19 Euro noch an diesem Wochenende bei den "Filmtagen des Mittelmeeres" oder ab Donnerstag, 1. Juli, auch im Karlstorkino, Am Karlstor 1, kaufen. pne

Zundel unterstützte demnach auch keinen Standort für ein kommunales Kino.

Bauer: Er wollte das Thema kommunales Kino immer klein halten. Oskar Ferdinand Richter, der damalige Leiter der Kinos "Harmonie" und "Lux", den ich sehr schätze und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, hatte auch eine kritische Einstellung gegenüber einem kommunalen Kino – nach dem Motto: Ich mache ja schon ein gutes Programm in meinen Kinos, was wollt ihr da noch besser machen? Richter und Zundel waren sich einig darin, dass man als Stadt kein zusätzliches Geld in ein kommunales Kino investieren muss. Die Haltung war: Nur keine Konkurrenz aufkommen lassen zu dem, was schon besteht. Das war die Ausgangssituation in den 70ern, als die Diskussion über das kommunale Kino in vielen Städten aufkeimte.

Schmitt: Das Frankfurter Verwaltungsgericht sprach Anfang der 70er ein Urteil, in dem es klarstellte, dass ein kommunales Kino eine eigene Spezies ist. Damit war die Diskussion, ob das kommunale Kino eine Konkurrenz für das kommerzielle Kino ist, eigentlich vom Tisch. In dieser Zeit entwickelte sich mit Willy Brandt und der sozialliberalen Koalition der Anspruch, mit der Demokratie etwas Neues zu machen – dieses Neue war auch das kommunale Kino. Frankfurts Kulturbürgermeister Hilmar Hoffmann hat das damals vorgelebt. Seinem Beispiel ist man auch in Mannheim gefolgt, in Heidelberg leider nicht.

Herr Bauer, Sie gründeten Mitte der 80er mit "Cinambul" eine Initiative, mit der Sie sich für einen festen Standort für das kommunale Kino einsetzten. Aber erst 1990, mit der Wahl von Beate Weber zur Oberbürgermeisterin, kam letztlich Bewegung in die Standort-Frage. Warum?

Bauer: Es war immer klar, dass das Thema kommunales Kino von der politischen Konstellation im Gemeinderat abhängt. Erst nachdem Zundel nicht mehr im Amt war, konnte man offen darüber reden. Seine Nachfolgerin Beate Weber hat ja schon am Tag nach ihrer Wahl versprochen, dass es ein soziokulturelles Zentrum in Heidelberg geben wird. Dennoch dauerte es weitere fünf Jahre, bis sich entscheidend etwas bewegt hat. Wäre man guten Willens gewesen, hätte man auch schon zehn Jahre früher einen Standort für ein kommunales Kino haben können – aber es hat eben nicht funktioniert.

Schmitt: In Heidelberg braucht es für solche Dinge oft einen langen Atem und den hast du, Jo, und den haben andere glücklicherweise gehabt. Man muss überzeugt sein, dass es seinen Sinn hat, was man macht, man braucht Enthusiasmus, Ausdauer und manchmal auch Hoffnung. Das zieht sich bis heute durch die Geschichte des kommunalen Kinos in Heidelberg.

Warum war es so wichtig, dass das kommunale Kino eine dauerhafte Bleibe bekommt?

Bauer: Es war vor allem eine technische Frage. Um dem nachzukommen, was ein kommunales Kino leisten will – dass man verschiedene Filmformate zeigen kann –, braucht man einfach einen festen Standort. Nur so kann Film- und Medienkompetenz entstehen. Wir hatten und haben nach wie vor den Anspruch der aktiven Medienarbeit – und dafür braucht man zum Beispiel ein Schnittstudio und Aufnahmemöglichkeiten. Das muss alles professionell gebündelt sein. Das kann man kurzfristig auch mal in einem Raum machen, aber das war damals nicht meine und unsere Zielsetzung.

Nach dem Einzug im Karlstorbahnhof hatte das kommunale Kino im Karlstorbahnhof vorerst keinen Namen. Ab wann wurde es zum "Karlstorkino"?

Bauer: Nach der Gründung im Dezember 1995 haben wir gesagt, wir machen einen Namensfindungsprozess. Wir haben dann das Gästebuch ausgelegt und unser Publikum gefragt, wie das Kino heißen sollte. Da kamen die verrücktesten Vorschläge. Irgendwann im Sommer 1996 haben wir uns geeinigt – und zwar ganz pragmatisch. Denn alle haben immer vom "Karlstorkino" geredet. Also haben wir gesagt: Gut, dann nennen wir es eben "Karlstorkino". (lacht)

Das Karlstorkino soll nach Beschluss des Gemeinderats auch künftig mit dem Karlstorbahnhof unter einem Dach vereint sein – auf den Campbell Barracks in der Südstadt. Geht es nach Ihnen, Herr Schmitt, und dem Medienforum, dann bespielen Sie künftig zwei Standorte: die Südstadt und die Altstadt. Reicht ein Standort nicht aus?

Schmitt: In unserem Standort auf den Campbell Barracks wollen wir noch mehr aktive Medienarbeit betreiben. Die Gegebenheiten dafür sind in der Südstadt ideal. Gleichzeitig machen wir in der Altstadt aber seit einem Vierteljahrhundert eine hervorragende kommunale Kinoarbeit in und für diese Stadt. Es wäre nicht klug, ein laufendes, bestehendes Kino hier komplett wegzunehmen. Wir brauchen möglichst viele Orte der Demokratie, wo sich das Demokratieverständnis immer wieder klären und immer wieder neu entstehen kann. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten – und deswegen brauchen wir zwei Standorte.

Bauer: Der Vorzug des bisherigen Standorts Karlstorbahnhof ist natürlich auch die Verkehrsanbindung, das ist einmalig. Man steigt hier aus dem Bus und der Bahn und steht wenige Meter später im Kinosaal. Die Anbindung im Süden ist deutlich schlechter.

Heidelberg galt lange als eine der Kinohauptstädte des Landes. Es gab Zeiten, da reihte sich in der Altstadt Kino an Kino, heute sind es in der gesamten Stadt noch vier. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Kinos in Heidelberg?

Bauer: Wir haben natürlich einen Wandel, was die Aufmerksamkeit angeht. Das Kino ist heute ein Medium unter vielen, man kann Filme mittlerweile einfach auf dem Smartphone schauen. Dadurch ist das Konsumieren von Filmen nicht mehr so an den Ort eines Kinos gebunden, wie es früher einmal der Fall war. Was das für die Zukunft des Kinos heißt, da sehe ich durchaus offene Fragen. Die Zeit, in der Kino die ganze Erfahrungsbreite des Lebens abdecken sollte und konnte im Sinne einer Selbstbildung – diese Zeiten sind glaube ich vorbei.

Schmitt: Ich sehe es anders. Man darf Film nicht nur über den Konsum verstehen, sondern als Kunst. Für das kommunale Kino war der Filmkonsum immer nachrangig. Zu uns kommen keine Kunden, sondern Menschen. Das Kino ist vielleicht ersetzbar im Sinne von Konsum, aber nicht im Sinne von Beschäftigung mit Kultur. Der Film entsteht für uns im Kinoraum. Dazu braucht man nicht nur den Bildschirm, sondern auch einen Raum und eine gewisse Kultur. Und deswegen hat das kommunale Kino meiner Meinung nach eine offene Zukunft. Zudem darf man nicht vergessen, welchen Stellenwert unsere Arbeit für die Demokratie hat.

Können Sie das genauer erklären?

Schmitt: Wir haben in Heidelberg eine lange Geschichte der Demokratiefähigkeit. Sie beginnt mit der Gründung des "Filmclubs" im Juni 1948. Kommunales Kino ist bis heute ein Bildungsort, ein Kulturort. Hannah Arendt brachte es einst wunderbar auf den Punkt. Sie sagte: Demokratie ist, was zwischen Menschen ist. Und das, was zwischen Menschen ist, haben wir hier jeden Tag. Wir gucken Filme gemeinsam und wir sprechen darüber. Zugleich lässt das Kino als Möglichkeitsraum Unterschiedliches nebeneinander bestehen. Und solche Orte der Demokratie brauchen wir heute mehr denn je.