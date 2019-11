Heidelberg. (jola) Der zweite große Vergewaltigungs-Prozess hat am Mittwoch am Landgericht begonnen. Weil der Verteidiger krankheitsbedingt ausfiel, wurde am ersten Verhandlungstag wieder nur die Anklageschrift verlesen: Einem 23-Jährigen wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 13. Juni die hilflose Lage einer 53-Jährigen ausgenutzt und sie am Rande eines Schotterwegs vergewaltigt und verletzt zu haben.

Der mutmaßliche Täter soll die Frau in der Unterführung des Mannheimer Hauptbahnhofs getroffen und ihr Vertrauen gewonnen haben. Die Frau sei erheblich alkoholisiert gewesen. Gemeinsam sollen die beiden um 4.20 Uhr in eine S-Bahn Richtung Heidelberg gestiegen und den Zug an der Haltestelle Pfaffengrund/Wieblingen um 4.35 Uhr verlassen haben. Dann seien sie an den Gleisen entlang gegangen, bis der 23-Jährige die Frau ins Gras gedrückt und mit seinem Körpergewicht niedergedrückt habe, um den Geschlechtsverkehr mit ihr auszuüben.

Anschließend sei der Täter geflüchtet, heißt es weiter in der Anklageschrift. Erst gegen 5 Uhr morgens habe die Frau einen Passanten auf sich aufmerksam machen können, der Polizei und Rettungskräfte alarmierte.

Laut der damals herausgegebenen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Täter gefasst, weil er über die Überwachungskameras am Hauptbahnhof Mannheim identifiziert werden konnte. Am 16. Juni wurde er festgenommen, ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

„Wir haben die Akten sehr genau gelesen“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff am Mittwoch. Wenn der Angeklagte an der Aussage, die er damals vor dem Haftrichter gemacht habe, festhalte, könne das „zu einem gewaltigen Eigentor führen“, mit einer mehrjährigen Haftstrafe „mindestens mit einer fünf vor dem Komma“. Der Prozess wird am Mittwoch, 27. November, um 8.30 Uhr fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.