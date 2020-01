Heidelberg. (RNZ) 24 Stunden jeden Tag im Jahr ist das Onlineangebot der RNZ erreichbar. Dass das so möglich ist, dafür sorgen die Köpfe der RNZonline-Redaktion. Wir stellen Euch die Menschen hinter der Website vor:

> Christiane Maisch (56) ist unsere dienstälteste Kollegin im Team. Sie begann noch zu den Zeiten, als es noch gar keine Onlineredaktion, sondern das Bildschirmtext-Angebot der RNZ gab. Ab 1994 gehörte sie zum Team der BTX-Abteilung. Sie hat den Wandel hin zur Onlineredaktion miterlebt und gestaltet. Heute sorgt sie für die Ratgeber- und Magazinthemen im rnz.de-Angebot und ist für viele User erste Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen.

> René Haas (54) gehört seit 1995 zum Onliner-Team. Der gelernte Schriftsetzer arbeitete noch beim BTX-Nachfolger KIT mit. Er ist verantwortlich für die verschiedenen RNZ-Webdesigns der vergangenen zwei Jahrzehnte und sorgt auch heute noch dafür, dass das Design von rnz.de weiterentwickelt wird. Er ist unser Fachmann für die Technik hinter rnz.de und verantwortet etliche Online-Rubriken.

> Manuel Reinhardt (36) arbeitet seit 2017 in der Onlineredaktion. Zuvor wurde der Odenwälder in der Region-Redaktion der RNZ ausgebildet. Onlinejournalismus wurde zu seinem Steckenpferd, nachdem er in seiner Ausbildung bei uns reinschnuppern durfte. Die Leserinnen und Leser schnell und umfassend zu informieren, Themen onlinegerecht aufzubereiten und auch hier und da ein bisschen zu experimentieren, findet er fantastisch (siehe Zeitjung unten bei Vanessa Dietz).

> Reinhard Lask (44) arbeitet seit 2013 bei den Onlinern der RNZ. Nach Stationen als Freier Mitarbeiter in der RNZ-Stadtredaktion Heidelberg und langjähriger "Macher" der Studierendenzeitung "ruprecht" kann er sein Onlineleben jetzt mit dem Beruf verknüpfen. Er ist unser Fachmann für das Bewegtbild und der erste Ansprechpartner in der Redaktion für die Videoproduktion.

> Vanessa Dietz (28) stieß 2017 zur RNZ-Onlineredaktion. Die gebürtige und bekennende Heilbronnerin berichtet oft genug als Leidtragende von Staus auf der Autobahn A6 oder Problemen im S-Bahnverkehr. Bei den RNZ-Onlinern kümmert sie sich aber am liebsten um Social Media und hat unseren Instagram-Account aufgebaut. Gemeinsam mit Manuel Reinhardt bastelt sie an crossmedialen Berichten - zumeist für die Zeitjung-Seite.

> Götz Münstermann (48) wechselte 2013 vom Lokalen zu Online. Nach acht Jahren in der RNZ-Stadtredaktion Heidelberg war es Zeit für etwas Neues. Und die Onlineredaktion war genau das Terrain, auf dem er seine Lust am Digitalen mit dem Beruflichen verbinden konnte. Seit 2018 ist er Leiter der Onlineredaktion.

Das ist RNZ Online Kamera: Vanessa Dietz, Reinhard Lask, Manuel Reinhardt / Produktion: Reinhard Lask