Von Holger Buchwald

Heidelberg. Fast jeder weiß, wo und wie er von den Terroranschlägen des 11. September 2001 erfahren hat. So geht es auch Michael J. Montgomery, 74. Der Bauingenieur aus Atlanta (Georgia) lebt seit Mitte der 80er Jahre in Heidelberg-Kirchheim und arbeitete als Zivilbeschäftigter für die US Army und die Nato in den Campbell Barracks – der Kaserne in der Südstadt, die nach "Nine Eleven" noch mehr zur Hochsicherheitszone wurde. Und doch haben die Geschehnisse den US-Amerikaner, der mit einer Deutschen verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat, nicht so stark emotional belastet, wie man das vielleicht vermuten könnte. Montgomery ist Co-Autor des Buches "Amerikaner in Heidelberg, 1945 bis 2013". Im RNZ-Gespräch berichtet er, wie sich das Verhältnis zwischen Heidelbergern und Army-Beschäftigten nach den Anschlägen verändert hat.

Herr Montgomery, wo und wann haben Sie von den Anschlägen erfahren?

Ich war gerade im Post-Büro in den Campbell Barracks, als ich mehrere Leute über ein schreckliches Unglück in New York reden hörte. Zu dem Zeitpunkt gingen sie noch davon aus, dass ein Kleinflugzeug ins World Trade Center geflogen sei. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir das unvorstellbare Ausmaß der Anschläge begriffen hatten. Wir hatten es nie für möglich gehalten, dass zeitgleich vier Passagierflugzeuge entführt und als Waffen missbraucht werden. Als ich nach Hause kam, war meine Frau in Kirchheim schon besser über die Geschehnisse informiert als wir in den Campbell Barracks.

Michael Montgomery (74) arbeitete als Zivilbeschäftigter für die US-Army. Foto: privat

Hatten Sie Angst?

Ehrlich gesagt nein. Für mich war klar, dass nicht die Army in Europa das Anschlagsziel war, sondern die Regierung in den USA. Daher fühlte ich mich nicht bedroht. Zudem gab es ja schon starke Sicherheitsvorkehrungen. Denken Sie an den Anschlag auf General Kroesen im September 1981, kurze Zeit später wurde General Dozier im italienischen Verona von den Roten Brigaden entführt. Zudem gab es ja schon einmal 1993 einen Bombenanschlag auf das World Trade Center. Neu war 2001 aber, dass die Täter Selbstmordattentäter waren – und natürlich, dass es so viele Opfer gab. Ein Wahnsinn.

Wie haben Ihre Kollegen auf die Nachrichten reagiert?

Ehrlich gesagt, kann ich mich daran nicht mehr so genau erinnern. Sicher haben sie sich in Gruppen über die Ereignisse unterhalten. Auf jeden Fall weiß ich aber noch, dass uns die Sicherheitskräfte beim Verlassen des Geländes darauf hingewiesen haben, wir sollten am nächsten Morgen etwas früher zur Arbeit kommen, da es möglicherweise strengere Kontrollen geben werde. Ich bin daher lieber zu Fuß zur Arbeit gegangen.

Haben alle Ihre Bekannten solch einen kühlen Kopf bewahrt?

Nein. Natürlich nicht. Ich kann mich aber nur an einen Mann erinnern, der Heidelberg verlassen hat, weil er sich hier nicht mehr sicher fühlte. Er ist mit all seinem Hab und Gut zurück in die USA gegangen, das muss ihn ein Vermögen gekostet haben.

Direkt nach den Anschlägen gab es eine Welle der Anteilnahme, Heidelberger legten Blumen vor den Campbell Barracks ab ...

Ich kann mich sogar daran erinnern, dass die Frau eines Angestellten noch über mehrere Jahre immer wieder frische Blumen gebracht hat.

Und doch gab es relativ schnell auch Misstöne. Spätestens als der Hochsicherheitszaun um Mark-Twain-Village gezogen wurde. Wurde durch "Nine Eleven" das gute Verhältnis zwischen Heidelbergern und Amerikanern zerstört?

So weit würde ich nicht gehen. Es wurde aber beeinträchtigt. Dass Kinder von Deutschen und Amerikanern gemeinsam zu Halloween in Mark-Twain-Village Süßigkeiten sammeln, so wie es noch meine Kinder gemacht haben, dass sich binationale Vereine in den Kasernen treffen – das alles war auf einmal nicht mehr möglich. Man könnte viele solcher Kleinigkeiten aufzählen. Ohne amerikanischen Ausweis durfte niemand mehr aufs Gelände. Das war sicherlich ein Einschnitt.

Stimmt Sie das traurig?

Ja, schon ein bisschen. Ich wurde damals auch häufig von Nachbarn angesprochen, wann es endlich wieder ein Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Patrick-Henry-Village geben werde. Und ich konnte nur darauf antworten: Nicht mehr in unserem Leben.

Hatten Sie in der Folgezeit manchmal das Gefühl, es könnte weitere Anschläge geben?

Anfangs hatten wir an jedem Jahrestag schon etwas den Atem angehalten und das Gefühl, dass es wieder Terror geben könnte. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass dann immer viele Sicherheitskräfte unterwegs waren. Mit der Zeit hat sich das aber gelegt.

2013 ist die Army aus Heidelberg abgezogen. Vermissen Sie die amerikanische Präsenz?

Nicht unbedingt. Für mich hat sich nicht so viel verändert. Die Soldaten im Ruhestand, die mehr als 20 Jahre im Dienst waren, vermissen aber ihre Privilegien: Im PX-Supermarkt einkaufen zu gehen, das US-Hospital zu nutzen, das vergünstigte Benzin. Einige fahren deshalb bis nach Kaiserslautern und Landstuhl. Ich als Zivilbeschäftigter mit gerade einmal zwei Jahren Militärdienst hatte diese Vorteile aber nie.