Von Anica Edinger

Heidelberg. Nichts geht mehr: Seit Montagvormittag sind die Anmeldekanäle für die diesjährige RNZ-Sommertour geschlossen. Und nach der Auswertung aller eingegangenen Einsendungen steht nun fest: Trotz Corona ist das Sommerferien-Angebot der RNZ beliebt wie eh und je. Rund 1500 Leserinnen und Leser möchten mit der RNZ auf Sommertour gehen. Demgegenüber stehen gut 500 freie Plätze. Das heißt auch: Die Glücksfee wird bei der Verlosung der Plätze wieder ihre Hände im Spiel haben.

Bereits am Dienstag wurden die ersten Glücklichen telefonisch darüber informiert, dass sie am kommenden Montag, 3. August, mit der Königin Silvia der Weißen Flotte nach Eberbach fahren dürfen. Bewerberinnen und Bewerber dieser Tour müssen besonders viel Glück haben: Denn die Schifffahrt war wieder die mit Abstand beliebteste Sommertour bei den RNZ-Lesern: Rund 540 Anmeldungen sind dafür eingegangen, 250 Leser dürfen mitfahren. Die Ausgelosten werden nach und nach in den kommenden Tagen telefonisch von der Redaktion informiert. Erst der Anruf berechtigt zur Teilnahme.

Ddie Abendführung im Zoo, wo man etwa Flamingos beobachten kann. Foto: Philipp Rothe

Mit rund 140 Anmeldungen rangiert die exklusive Abendführung im Heidelberger Zoo auf Platz 2 der beliebtesten Sommertouren. Und auch die kulinarische Wanderung am Philosophenweg von Gästeführerin Susanne Kahlig von "Event & Eventchen" wollen sich viele nicht entgehen lassen: 120 Anmeldungen stehen bei dieser Tour 16 Plätzen gegenüber. Doch die RNZ-Leser wollen nicht nur schlemmen. Rund 100 interessieren sich für die Entwicklung der neuen Südstadt – und möchten mit RNZ, Internationaler Bauausstellung und künftigen Nutzern einen Blick hinter die Fassaden der neuen Südstadt werfen.

Das Lustwandeln samt Kulinarik von Event & Eventchen waren beliebt. Foto: Philipp Rothe

Und auch eine Premiere bei der RNZ-Sommertour erfreut sich großer Beliebtheit: Ebenso 100 Leserinnen und Leser zieht es auf Heidelbergs Hausberg – zu Falkner Uwe Jacob mit seinen sieben außergewöhnlichen Raubvögeln. Aber auch für die Dauerbrenner wie das ADAC-Fahrsicherheitstraining, den Blick hinter die Kulissen der Heidelberger Brauerei und die Wanderung mit den Alpakas von Melanie Weigl durch den Ziegelhäuser Wald gibt es wesentlich mehr Anmeldungen als freie Plätze. Leider wird deshalb nicht jeder, der sich um eine Teilnahme bemüht hat, bei einer Tour dabei sein können.

Die Tour mit Melanie Weigl und ihren Alpakas. Foto: Philipp Rothe

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen die Zusage zur Teilnahme aus organisatorischen Gründen wie immer erst kurz vor dem Tourtermin geben. Die reine Bewerbung mit dem Coupon oder über unser Onlineformular berechtigt nicht automatisch zur Teilnahme. Bitte fragen Sie deshalb in der Redaktion nicht nach, ob Sie bei einer Tour dabei sind und ob man Ihnen den Treffpunkt nennen kann. Bitte beachten Sie auch, dass Sie, um für alle Sommertourteilnehmer höchstmögliche Sicherheit gewährenleisten zu können, bei allen Touren einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorlegen müssen (nicht älter als 24 Stunden).

Wir wünschen allen, die sich beworben haben, viel Glück für die Auslosung!