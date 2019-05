Von Katharina Kausche und Denis Schnur

Mit einem Dämpfer hat das 31. Heidelberger Symposium begonnen, mit einem Dämpfer endete es. Nach einer kritischen Analyse Franziska Brantners zur Situation Europas, fiel auch Noam Chomsky Diagnose zur Weltlage düster aus. Die schlechte Nachricht: Die Welt steht kurz vor dem Untergang. Die Gute: Noch können wir etwas dagegen tun.

Trotz neuem Veranstaltungsort und der Absage des Eröffnungsredners Hans-Christian Ströbele: Am Wochenende nahmen so viele Menschen teil wie noch nie. Zu den zahlenden 850 Besuchern kamen 170 Helfer sowie die Organisatoren und Referenten, sodass insgesamt 1250 Menschen involviert waren. "Wir sind immer noch völlig begeistert von den Vorträgen, den Gästen, dem Wetter und nicht zuletzt auch der Unterstützung vor Ort durch die Uni", freut sich Organisator Fabian Oppel.

Da der Uniplatz wegen der Klimakonferenz belegt war, konnten die großen Zelte des Symposiums dort nicht aufgebaut werden. Die Uni stellte jedoch den Innenhof der Neuen Uni zur Verfügung. Und auch wenn der Umzug für deutlich mehr Arbeit gesorgt habe, ist das Orga-Team zufrieden: "Der Innenhof war für die Atmosphäre toll", so Oppel. Trotzdem habe man schon mal den Uniplatz für 2020 reserviert. "Ob das Symposium dann wieder dort stattfindet, entscheiden unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger. Wir wollen da bewusst nichts vorgeben", erklärt Oppel.

Noam Chomsky. Foto: Hentschel

Bis ins Erdgeschoss staute sich die Schlange vor der Neuen Aula für den Vortrag von Noam Chomsky. Mehrere Hundert Teilnehmer wollten den Abschlussvortrag des Linguisten und linken Aktivisten hören - dabei war Chomsky selbst gar nicht in Heidelberg, sondern tausende Kilometer entfernt im US-amerikanischen Tuscan.

Per Skype-Anruf brachte das Team des Symposiums den 90-Jährigen, der die Schirmherrschaft des diesjährigen Studentenkongresses übernommen hatte, nach Heidelberg. Wegen des großen Andrangs mussten einige Studenten sogar in einen anderen Hörsaal ausweichen, in den der Vortrag übertragen wurde. Die Moderation des Abends übernahm Aristotelis Agridopoulos, Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg.

Klimawandel, nuklearer Krieg und Rückschritte in Demokratien - laut Chomsky ist die Welt diesen drei Bedrohungen ausgesetzt. "Die Eisdecken schmelzen fünf Mal schneller als in den 90er Jahren", sagte er. "Die Effekte auf den Meeresspiegel werden katastrophal sein." Die amerikanische Regierung böte eine etwas andere Einschätzung an. Man könne nun den Klimawandel leugnen und sagen "jetzt hilft sowieso nichts mehr" - das sei aber der "Weg zum Desaster".

Auf der "Doomsday Clock", der Weltuntergangsuhr, stehe es zwei vor zwölf. "So kurz vor dem Nuklearkrieg standen wir seit den 50er Jahren nicht mehr", sagte Chomsky. Selbst während des Kalten Krieges war der Zeiger weiter von Mitternacht entfernt. "Es ist ein Wunder, dass kein Krieg ausgebrochen ist und Wunder dauern nicht ewig an." Zwischen den USA und Russland herrschen wieder "ernste Spannungen". Damals wie heute hänge unser Leben an einem "dünnen Haar".

Hörte sich die Analyse bis dahin pessimistisch an, zeigte Chomsky auch seine optimistische Seite. Die "Lösung" für die Bedrohungen sei eine informierte Öffentlichkeit, die die Regierung konfrontiere. Es gebe bereits positive Zeichen. "Es ist ein langer Weg und wir haben nicht viel Zeit", sagte er, "aber die Schulstreiks in Europa oder die ,Sunrise Bewegung’ in den USA sind ein Anfang." Man müsse der Bevölkerung klarmachen, dass sie die Entscheidung in der Hand habe.

"Was kann ich persönlich tun?", fragte ein Student. Chomsky verwies wieder auf die "Fridays for Future"-Streiks. "Sie können tun, was junge Menschen schon immer gemacht haben: demonstrieren!" Wie bei der Bürgerrechts- oder Anti-Kriegs-Bewegung: "Es muss nur einer anfangen." Dass meist Studenten das "Zentrum von Aktivismus" sind, sei kein Zufall. "Nie wieder sind Sie in ihrem Leben so frei." Sein Appell an die Studenten: "Sie gehören zu den privilegiertesten Menschen der Welt. Tun Sie was."

Ivana Nikolic war beeindruckt von dem Wissenschaftler. "Er regt einen richtig zum Nachdenken an, was man eigentlich alles machen kann", so die 19-jährige, die derzeit ihren Freiwilligendienst leistet. "Es ist einfach toll, was für ein breites Wissen er hat." Nicht nur Chomskys Vortrag sondern auch andere Veranstaltungen des Symposiums werden Martin Dippe und Julian Duventäster im Gedächtnis bleiben.

Sie sehen dessen große Stärke im Austausch: "Nicht nur mit den Referenten haben wir diskutiert", betonten die Jurastudenten. "Auch danach haben wir weiter über die Themen gesprochen." Lara Schomann freute sich vor allem über die Vielfalt des Angebots. "Man hat einfach drei Tage lang so viele verschiedene Disziplinen an einem Fleck", sagte die Musikstudentin. "Manche Welt ist mir klarer geworden."