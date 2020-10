Heidelberg-Neuenheim. (pol/mare) An gleich fünf Autos haben sich Randalierer in der Nacht auf Samstag in Neuenheim ausgetobt. Das berichtet die Polizei.

Die Fahrzeuge waren demnach in der Lutherstraße geparkt. In jener Nacht rissen die Täter dann an vier Mercedes E-Klassen die Sterne von der Motorhaube. Bei einem Dacia klebten sie die Scheibenwischer mit Klebstoff fest und füllten Sekundenkleber in das Türschloss. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1000 Euro