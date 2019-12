Heidelberg/Eppelheim. (pol/mare) In Heidelberg und Eppelheim haben am Wochenende Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, gab es gleich mehrere Taten.

Brachial drangen die Täter in Anwesen in der Hardtstraße, Römerstraße, Maaßstraße und Hauptstraße in Eppelheim ein und durchsuchten nahezu alle Räume wie auch Schubladen. Nach ersten Überprüfungen und Angaben der Bewohner zufolge wurden Schmuckstücke, Münzen und Bargeld gestohlen - die Gesamtschadenshöhe schlägt mit mehreren 10.000 Euro zu Buche.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit noch an. Ob ein VW Golf, der auf einem Firmengelände in Kirchheim bemerkt wurde, mit den Einbrüchen in Verbindung steht, wird aktuell noch überprüft. Ebenso ob es Zusammenhänge mit einem Einbruch in Wieblingen gibt, bei dem zwei junge Täter überrascht worden waren.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei, Telefon 06211744444, aufzunehmen.