Heidelberg. (pol/mün) Zu zweit auf einem E-Scooter fahren ist verboten. Wenn man das aber trotzdem macht, dann sollte man sich entweder nicht erwischen lassen. Oder nüchtern sein.

Zwei Polizisten entdeckten in der Nacht zu Donnerstag zwei 19-Jährige auf einem E-Scooter in Handschuhsheim. Nicht nur, dass sie gemeinsam auf dem Gefährt unterwegs waren. Die Mitfahrerin umklammerte die Fahrerin und hatte dabei jeweils eine Bierflasche in jeder Hand.

Als die beiden Polizisten das Duo auf dem Radweg der Berliner Straße stoppten, geriet der Roller ins Schlingern, heißt es in er Mitteilung, die Fahrerin konnte nur mit Mühe einen Sturz verhindern.

Und auch der Abstieg vom Roller sei den beiden jungen Frauen nur schwankend gelungen.

Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Daraufhin wurde ihr im Polizeirevier Heidelberg-Nord durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.