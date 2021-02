Heidelberg. (pol/lyd) Bereits am frühen Samstagabend ereignete sich an einer Bushaltestelle in der Peterstaler Straße ein Vorfall, bei dem eine 16-jährige Jugendliche verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, wartete eine Gruppe Jugendlicher mit der 16-Jährigen gegen 18.45 Uhr an der Bushaltestelle "Neckarschule", um mit dem Bus in Richtung Wilhelmsfeld zu fahren.

Während des Wartens wurde sievon einem noch unbekannten jungen Mann angemacht, der - ebenfalls in Begleitung einer Gruppe Jugendlicher - an der Haltestelle eintraf. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde die 16-Jährige ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen.

Während die Gruppe um die 16-Jährige in den Bus in Richtung Wilhelmsfeld einstieg, setzte sich die Gruppe um den "Schläger" anschließend in den gleichzeitig ankommenden Bus in Richtung Heidelberg.

Ein Zeuge hatte sich der 16-Jährigen gegenüber zu erkennen gegeben, allerdings liegen ihr und den Ermittlern keine Personalien vor.

Dieser und weitere Zeugen des Vorfalls, aber auch Insassen des Busses, der kurz vor 19 Uhr in Richtung Heidelberg fuhr und in den die Personengruppe um den "Schläger" eingestiegen war, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Telefon 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.