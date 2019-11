Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Diebstahl in einem Ziegelhausener Juwelierladen kam es am Montagvormittag. Die beiden Täter betraten zwischen 10 und 11 Uhr den Laden in der Peterstaler Straße und gaben vor, dass eine Kette kaufen wollten. Dann ließen sie sich von der Verkäuferin mehrere Ketten aus der Schaufensterauslage zeigen, wählten eine aus und ließen diese dann als Geschenk einpacken.

Danach gaben sie vor, dass sie noch Geld bei einer Bank abheben müssen, um die Kette bezahlen zu können und verließen das Geschäft.

Am Abend stellte die Inhaberin des Juweliergeschäfts dann fest, dass sieben Trauringpaare aus der Schaufensterauslage gestohlen wurden. Allerdings waren diese nicht echt, sondern sogenannte "Dummies". Die Polizei beziffert deren Wert auf etwa 200 Euro.

Die beiden Täter sollen etwa 20 Jahre alt und schlank sein. Der eine war 1,60 Meter, der andere 1,75 Meter groß. Beide unterhielten sich untereinander in einer osteuropäischen Sprache. Der größere Täter sprach die Verkäuferin in schlechten Englisch an.

Wer den Vorfall oder die Personen gesehen hat und Hinweise zu deren Flucht geben kann, wendet sich an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/45690.