Heidelberg. (pol/slb) Böse Überraschung für einen Fahrzeugbesitzer in Wieblingen: Mit rotem Lack wurden ein Auto und ein Roller am Dienstagmorgen in der Mannheimer Straße besprüht. Das berichtet die Polizei.

Wer sie zwischen Montagabend und Dienstagfrüh, 21 bis 5 Uhr, verunstaltete, das versuchen die Beamten nun zu ermitteln. Weil die Farbe an Auto und Roller dieselbe ist, gehen sie davon aus, dass es sich bei auch um denselben Täter handelt.

Der Fahrzeughalter schlägt sich nun mit hohen Kosten rum: Mit über 6.000 Euro muss er rechnen. An der kompletten Fahrerseite des Opel Insignia und an der Front des Piaggio Rollers prangt die rote Farbe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 melden.