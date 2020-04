Heidelberg-Weststadt. (pol/van) Als eine Angestellte eines Supermarktes Feierabend machte, entdeckte sie Käse in ihrer Handtasche - Diebesgut eines Mannes, der auf frischer Tat ertappt worden war.

Aber von vorn: Ein 30-Jähriger wurde am Montagabend beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße erwischt. Der Mann sollte im Aufenthaltsraum der Angestellten auf das Eintreffen einer Polizeistreife warten.

In einem unbeobachteten Moment entwendete der Mann aus dem Geldbeutel einer Angestellten 150 Euro Bargeld und hinterließ in ihrer Handtasche stattdessen den Käse eines zuvor begangenen Diebstahls. Die Angestellte bemerkte dies aber erst bei Arbeitsende.

Die Polizei kontrollierte den Mann anschließend ein zweites Mal. Das Bargeld wurde bei ihm nicht aufgefunden, stattdessen "mehrere prall gefüllte Einkaufstüten eines anderen Supermarktes", so die Beamten weiter.