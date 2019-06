Heidelberg. (pol/mare) Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr kam es in der Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld in Höhe des "Mathematikons" zu einer Kollision zwischen einem VW Passat und einem Subaru. Das teilt die Polizei mit.

Beide Autofahrer gaben bei der Unfallaufnahme an, grünes Licht an der Ampel gehabt zu haben. Der Subaru-Fahrer war in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs, der VW-Fahrer bog in Richtung Im Neuenheimer Feld ab. Nach dem Zusammenstoß verlor der 54-jährige Fahrer des Subaru die Kontrolle, überfuhr die Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und kam auf der Abbiegespur zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Gesamtschaden von über 5000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Der Stadt Heidelberg entstand ebenfalls Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallablauf oder der Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690, zu melden.