Heidelberg. (pol/rl) Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr war ein 38-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Rohrbacher Straße in südlicher Richtung unterwegs. Als er auf den Radweg in Richtung Gaisbergtunnel wechselte übersah er einen neben ihm fahrenden Linienbus, wurde von diesem erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer kam mit Prellungen in ein Krankenhaus.