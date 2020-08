Heidelberg. (pol/lyd) Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Sofienstraße/Neckarstaden ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn, teilt die Polizei mit. Eine 50-jährige Fiat-Fahrerin wollte den Mercedes eine 85-Jährigen umfahren, der wegen eines Rückstaus in der Kreuzung stand. Dabei fuhr sie in den Bereich der Gleise und übersah eine von hinten herannahende Straßenbahn. Diese kollidierte mit dem Fiat und wurde zusätzlich auf den Mercedes geschoben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 30.000 Euro.