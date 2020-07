Heidelberg. (pol/mare) Ein Verkehrsrowdy ist am Donnerstag rücksichtslos durch Handschuhsheim gerauscht. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.55 Uhr fiel demnach ein Verkehrsteilnehmer in seinem BMW auf, der zunächst von der Rottmanstraße kommend die rote Ampel vor dem Hans-Thoma-Platz missachtete und zudem die Spur der Straßenbahn nutzte, um auf der Bundesstraße B3 in Richtung Dossenheim weiterzufahren.Auf der B3 fiel er weiterhin durch Überhol- und Drängelmanöver auf. An der roten Ampel der Burgstraße nutzte er dann die grüne Ampel der in Richtung Fritz-Frey-Straße führende Abbiegespur, um seine Fahrt in Richtung Dossenheim weiterzuführen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Verkehrsteilnehmer, denen das Fahrzeug mit entsprechendem Verhalten aufgefallen ist, oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrzeug genötigt oder gefährdet wurden. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 06221/4569-0 entgegengenommen.