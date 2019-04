Heidelberg. (pol/mare) Ein Unbekannter touchierte am Montag zwischen 14.30 und 16.35 Uhr einen Toyota, der in der Bergheimer Straße 14 abgestellt war. Am Auto hinterließ der Verursacher zwar einen Zettel mit einem Namen. Dieser wies sich nach Polizeiangaben aber als falsch heraus.

Des Weiteren hatte der Unbekannte auf dem Zettel vermerkt, dass er mit einem Fahrrad gegen das Auto gefahren sei. Der Toyota wurde auf der Fahrerseite im hinteren Bereich und am Heckscheinwerfer beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unfall beobachtet wurde.

Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar telefonisch unter 06221/991700.