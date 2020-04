Heidelberg. (pol/mare) Am Wochenende sind Unbekannte in eine Schule in der Rheinstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hinterließen sie ein Bild der Verwüstung.

Die Unbekannten waren demnach zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag. 7 Uhr, eingebrochen. In der Schule wurden mehrere Zimmertüren eingetreten und dadurch erheblich beschädigt. In den Räumen selbst wurden Kleidungsstücke aus Spinden verteilt sowie Bürogerätschaften beschädigt.

Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.