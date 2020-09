Heidelberg. (pol/lyd) Am Montagmittag kam es gegen 13 Uhr auf der Schurmannstraße (B37) zu einem Auffahrunfall mit drei Autos, teilt die Polizei mit. Dabei wurden drei Beteiligte verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 18.000 Euro beziffert. Eine 25-jährige fuhr mit ihrem VW Polo stadteinwärts, als sie aus Unachtsamkeit auf einem vor ihr fahrenden Skoda Fabia auffuhr. Die 50- jährige Fahrerin des Skoda sowie ihr zweijähriges Kind wurden durch den Aufprall auf den vor ihr stehenden Transporter aufgeschoben. Dadurch wurden die 50-jährige und das Kind sowie der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Alle Verletzen wurden nach erfolgter Erstversorgung in umliegende Kliniken gebracht. An dem VW und dem Skoda entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.