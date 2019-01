Heidelberg. (pol/van) Beim Einsteigen in eine Straßenbahn ist am Donnerstag, 3. Januar, eine Frau schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die 83-Jährige wollte gegen 14 Uhr am Bismarckplatz in die Linie 5 oder 23 einsteigen, um in Richtung Dossenheim nach Hause zu fahren. Beim Einsteigen soll die Eingangstüre der Straßenbahn zweimal zu geschnellt sein und dabei die Seniorin am Arm schwer verletzt haben. Zwei in der Nähe stehende Frauen halfen der Seniorin in die Bahn einzusteigen und Platz zu nehmen. Zu Hause angekommen, wurde ein Arzt verständigt, der sie in eine Klinik einwies.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Heidelberg übernommen. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben - insbesondere die beiden genannten Frauen - werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4140 bei der Verkehrspolizei zu melden.