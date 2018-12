Heidelberg. (pol/mare) Einer 61-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag der Geldbeutel aus der Jackentasche gezogen. Wie die Polizei mitteilt, entkamen die Täter mit der Beute.

Die Frau ging gegen 14.30 Uhr in ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße. Ihren Geldbeutel hatte sie in einer Jackentasche. Als sie zur Kasse gehen wollte, schoben sich ein Mann und drei Frauen an ihr vorbei, es kam zum Körperkontakt.

An der Kasse bemerkte die 61-Jährige, dass ihr Geldbeutel mit mehreren hundert Euro weg war. Als die Frau den Mann an der Ausgangstür darauf ansprach, starrte er sie wortlos an, während die Frauen das Geschäft verließen. Kurz darauf folgte ihnen der Unbekannte.

Das Quartett ist dringend tatverdächtig. Sie wurden wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte schwarze kurze Haare, zurückgekämmt und glänzend, einen gestutzten Vollbart, er trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Hose, dunkle Schuhe und hatte eine durchschnittliche Figur. Eine seiner Begleiterinnen war zwischen 50 und 60 Jahren alt, trug ein Kopftuch und braune Kleidung. Eine weitere war zwischen 25 und 30 Jahren alt und trug ebenfalls ein Kopftuch. Über die dritte Frau schließlich ist Näheres nicht bekannt.

Wer etwas dazu sagen kann, kann sich unter der Rufnummer 06221/991700 an die Polizei wenden.