Heidelberg. (pol/rl) Das Portmonee gestohlen wurde einer 78-jährigen Frau in der Hauptstraße am Donnerstag. Der Frau war laut Polizeibericht gegen 17.40 Uhr zunächst in einer Buchhandlung in der Hauptstraße. Sie bezahlte dort und verstaute dann die Börse in der Handtasche, die sie über der Schulter trug. Danach besuchte sie noch zwei weitere Geschäfte.

Als sie kurz vor 18 Uhr etwa in einem Kaufhaus kaufen wollte, bemerkte sie den Diebstahl fest und erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Ihren Angaben zufolge befanden sich in der Geldbörse etwa 50 Euro Bargeld, ihre EC- und Kreditkarten, persönliche Ausweispapiere, weitere Karten und zwei Theater-Jahresabos im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 zu melden.