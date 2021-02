Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei kam es Samstag an der Bushaltestelle Neckarschule in Richtung Wilhelmsfeld in der Peterstaler Straße.

An der Haltestelle soll gegen 18.50 Uhr eine Gruppe Jugendlicher mehrere Wartende angepöbelt haben. Dies endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mehreren Personen beteiligt waren. Danach sollen die Jugendlichen in einen Linienbus in Richtung Heidelberg eingestiegen sein.

Zeugen der Auseinandersetzung können sich unter der 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.