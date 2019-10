Heidelberg. (pol/van) Schwere Verletzungen zog sich eine 30-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagmorgen zu. Das berichtet die Polizei. Die Frau war kurz nach 9 Uhr in der Schurmannstraße unterwegs gewesen, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern kam und stürzte. Bei Eintreffen der Polizei leisteten Sanitäter und Notarzt bereits Erste Hilfe. Im Anschluss wurde die Heidelbergerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.