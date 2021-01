Heidelberg. (pol/lyd) Im Zeitraum zwischen Donnerstag, ab 21 Uhr und Freitag, 3 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße ein, indem sie einen Seiteneingang aufbrachen, teilt die Polizei mit.

Im Innern machten sich der oder die Täter anschließend an einem Tresor zu schaffen, den sie samt Inhalt stahlen. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221-34180 an Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.