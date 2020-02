Heidelberg. (pol/rl) Am Mittwochmorgen fuhr ein Auto die Mittermaierstraße in Richtung Ernst-Walz-Brücke. In Höhe der Vangerowstraße soll das Auto der Polizei zufolge gegen 7.25 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein. Dabei sei der Wagen teilweise auf den Radfahrschutzstreifen geraten. Ein 43-jähriger Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Streifen fuhr, musste deswegen scharf bremsen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Der Autofahrer soll nach dem Sturz langsamer abgebremst haben, sei dann aber weiter in Richtung Ernst-Walz-Brücke gefahren sein haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und kam per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Auto hatte ein Heidelberger Kennzeichen.

Die Ermittler suchen nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der 0621/174-4111 zu melden.