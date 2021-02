Heidelberg. (pol/rl) Am Montag gegen 9.45 Uhr kam es an der Einmündung des Mittelgewannweg in die Mannheimer Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und Autofahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der 38-jährige Opel-Fahrer wollte vom Mittelgewannweg nach links in die Mannheimer Straße abbiegen, als er mit dem 32-jährigen Radler kollidierte, der auf der Mannheimer Straße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs war.

Der Fahrradfahrer stürzte und kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.