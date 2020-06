Heidelberg. (dns) In der Nacht auf Freitag riss ein Polizeihubschrauber zahlreiche Kirchheimerinnen und Kirchheimer aus dem Schlaf: Der Hubschrauber kreiste eine Stunde lang – von etwa 1.30 bis 2.30 Uhr – über dem Stadtteil. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage mitteilte, kam der Helikopter zum Einsatz, weil eine junge Frau zuvor ein mögliches Sexualdelikt zur Anzeige gebracht hatte. Dieses soll sich im Bereich Schwetzinger Straße/Franzosengewann ereignet haben.

Daraufhin suchten die Beamten unter anderem mit den Scheinwerfern des Helikopters sowie mit einer Wärmebildkamera nach dem möglichen Täter. Zu einer Festnahme sei es jedoch nicht gekommen. Ohnehin wirft der Fall bislang noch viele Fragen auf. In einer Pressemeldung am Freitagnachmittag schrieb die Polizei: "Die Straftat konnte bislang noch nicht verifiziert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an."

Anfang nächster Woche, wenn mehr Informationen vorliegen und die Untersuchungen fortgeschritten sind, will sich die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwalt ausführlicher äußern.

Update: Freitag, 19. Juni 2020, 20.13 Uhr