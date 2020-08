Heidelberg. (pol) Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Gesucht wird nach dem 51-jährigen Volker Georg S. aus Heidelberg-Handschuhsheim. Er wird seit Donnerstag, 27. August, etwa 22.40 Uhr vermisst. Zuletzt gesehen wurde er an seiner Arbeitsstelle in Heidelberg, zu der er am darauffolgenden Tag nicht erschienen ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 168 cm groß

- ca. 85-90kg schwer

- bekleidet ist er vermutlich mit einem grauen Anzug

- vermutlich führt er eine kleine grau/blaue Umhängetasche mit Schulterriemen bei sich

- auf dem linken Oberarm trägt er Tattoo in Form eines christlichen Symbols

- der Vermisste spricht fließend Schweizerdeutsch

Der vermisste Volker Georg S. Foto: Polizei

Ein Foto des Vermissten ist auch im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem Vermissten übernommen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Volker Georg S. werden bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621-174-4444, über den Polizeinotruf 110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.