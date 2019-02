Heidelberg. (pol/mün) Ein Pedelec der Marke Staiger wartet bei der Polizei auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin. Die Beamten vermuten, dass es gestohlen wurde.

Gefunden wurde das Rad am Montagabend in der Mannheimer Straße 79 auf einer Wiese. Das integrierte Ringschloss ist beschädigt. Es liegt nahe, dass das Pedelec entwendet wurde, so die Polizei, es konnte jedoch noch keiner Straftat zugeordnet werden.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und befindet sich derzeit beim Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Es handelt sich um das Modell Sinus BT20 der Marker Staiger, ist schwarz, hat 28 Zoll-Reifen und ist rot-metallic.

Der Eigentümer soll sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd (Rufnummer 06221/34180) melden.

Außerdem suchen die Ermittler nach Personen, die Hinweise auf einen Täter geben können.