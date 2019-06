Heidelberg. (pol/mare) Ein Marihuana-Dealer ist der Polizei bei einer Kontrolle am Heidelberger Omnibusbahnhof ins Netz gegangen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der 22-Jährige geriet am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr in die Polizeikontrolle in der Eppelheimer Straße. In seinem Gepäck: rund 950 Gramm Marihuana, das er verkaufen wollte. Ebenso fanden die Beamten 400 Euro, die wohl aus Drogendeals stammen - sie waren "szenetypisch" gestückelt, wie es heißt.

Später wurde auch noch die Wohnung des jungen Mannes in Frankfurt durchsucht. Mit Erfolg: Die Polizei fand nochmals 670 Gramm Marihuana, das verkaufsfertig verpackt war.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.