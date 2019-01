Heidelberg-Emmertsgrund (ots) - Am Donnerstag gegen 21 Uhr konnten Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der Straße Emmertsgrundpassage einen 20-jährigen Tatverdächtigen in mehreren Betrugssachen vorläufig festnehmen.

Der 20-Jährige steht im Verdacht in zurückliegender Zeit zwischen zehn bis 20 Getränkebestellungen unter falschen Namen und Kontodaten bei einem Online-Getränkehandel durchgeführt zu haben. Die Getränkebestellungen im Wert von jeweils ca. 100 Euro wurden dann an verschiedene Adresse im Emmertsgrund ausgeliefert und von dem Tatverdächtigen abgeholt, bzw. in Empfang genommen.

Eine Bezahlung erfolgte jedoch nie. Der 20-Jährige konnte, nachdem eine erneute Lieferung durchgeführte wurde, beim Umladen von Getränkekisten aus dem Lieferfahrzeug des Online-Händlers in sein Fahrzeug auf frischer Tat festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.