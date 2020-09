Heidelberg. (pol/mare) Eine Serie von Parkscheinautomaten-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Polizei. Der jüngste Fall spielte sich am Wochenende im Mathematikon in Neuenheim ab, wie die Polizei berichtet.

Demnach stahlen die Täter daraus das Bargeld, in welcher Höhe steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden dürfte aber insgesamt bei weit über 1000 Euro liegen.

Seit dem 28. Juli 2020 kam es zu fünf ähnlichen Taten: zwei Mal in Neckargemünd, zwei Mal in Mannheim und einmal in Heidelberg. Ob alle Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06221/45690.