Heidelberg. (pol/rl) Diebe suchten die Melanchthon-Kirche in Rohrbach am Montag heim. Laut Polizeibericht plünderten die Täter den Opferstock in der unverschlossenen evangelischen Kirche in der Straße "Am Heiligenhaus" und verließen die Kirche danach unbemerkt wieder.

Als der Organist die Kirche verließ, bemerkte er den aufgebrochenen Opferstock und einige Münzen auf dem Boden. Er verständigte daraufhin eine Verantwortliche.

Zeugen die im Laufe des Montags verdächtige Beobachtungen in der Kirche gemacht haben, werden gebeten das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 zu informieren.