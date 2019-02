Heidelberg. (pol/run) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen Mann beantragt. Er steht im dringenden Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Der 23-Jährige soll 111 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und eine Vielzahl von leeren kleinen Zip-Tütchen in seinem Fahrzeug aufbewahrt haben. Es besteht ferner der Verdacht, dass der junge Mann das Rauschgift zum Zwecke des gewinnbringenden Weiterverkaufs an bisher unbekannte Abnehmer mit sich geführt hat, um seinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren.

Der Mann war am 29. Januar 2019 gegen 17:30 Uhr kontrolliert wurden. Im Verlauf der durchgeführten Untersuchung konnte das Marihuana und die genannten Utensilien im Fahrzeug des 23-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der junge Mann wurde an der Örtlichkeit durch die eingesetzten Polizeikräfte vorläufig festgenommen.