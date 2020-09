Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in Sinsheim. Die Parfumflaschen konnte der Ladendetektiv sicherstellen. Die Täter konnten jedoch flüchten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Mittwochnachmittag war ein Mann in der Altstadt auf Diebestour. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13 Uhr stahl der Mann in einem Geschäft für Kleinartikel in der Fußgängerzone gegenüber der Einmündung Krahnengasse am Uniplatz zwei Geldbeutel und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Neckar. Als eine Angestellte den Diebstahl bemerkte, folgte sie dem Mann, verlor ihn aber an den Neckarstaden aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Auf der Flucht warf der Täter die gestohlenen Geldbeutel weg, die anschließend zwecks Spurensicherung sichergestellt wurden. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mollig mit Bauchansatz. Er hatte buschige Augenbrauen, kurze Haare und einen Dreitagebart. Der Unbekannte trug eine dunkle Baskenmütze und einen markanten schwarzen Mundschutz mit der gelben Aufschrift "Cavaly". Darüber hinaus trug er ein blau/weiß-gestreiftes Hemd und hatte eine schwarze Umhängetasche und eine Papiertüte dabei.

Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass vermutlich derselbe Täter - die Beschreibung gleicht sich eindeutig - rund eine halbe Stunde zuvor im Geschäft derselben Firma am Eingang der Fußgängerzone in Höhe Fahrtgasse zwanzig Mundschutzmasken von einem Ständer gestohlen hatte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Ladendieb mit der auffälligen Personenbeschreibung geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden. Telefon 06221/99-1700.