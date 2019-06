Heidelberg. (RNZ) Mit einem Plastikbecher fing es an: Den ließ ein 33-Jähriger in der Nacht auf Samstag in einem Bus fallen, nachdem er am Bismarckplatz zugestiegen war. Die Fahrerin bat ihn, den Becher aufzuheben. Dass erzürnte den Mann so sehr, dass er völlig ausrastete und laut herumschrie. Die Fahrerin stoppte im Hausackerweg und verwies den Mann des Busses - was ihm gar nicht passte.

Als die alarmierten Polizisten den 33-Jährigen aufforderten, den Bus zu verlassen, drehte er erneut durch. Im Gerangel wurden ihm Handschellen angelegt, dann musste er mit aufs Revier. Nachdem der mit 1,16 Promille Alkoholisierte sich beruhigt hatte, kam er frei. Angezeigt wird er nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.