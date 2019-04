Heidelberg. (pol/mare) Zu einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße bei der Einmündung ins Neuenheimer Feld wurde die Polizei am Dienstag gegen 15.15 Uhr gerufen. Das berichten die Beamten.

Es waren nämlich ein Kraftrad und ein Fahrrad zusammengestoßen. Und zwar so: Der 42-jährige Kraftradfahrer fuhr zunächst auf der Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim und überholte dort wartende Autos. Die Ampeln an der Einmündung waren zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Am Fußgängerüberweg nach der Einmündung stand auf der rechten Seite eine 60-jährige Radfahrerin und wartete, bis sie über die Straße konnte.

Der Kraftradfahrer musste stark abbremsen, als die Radlerin losfuhr, und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst gegen das Vorderrad des Fahrrades und überschlug sich mehrfach. Die 60-Jährige stürzte durch die Kollision auf den Gehweg.

Der 42-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die 60-Jährige verletze sich leicht.