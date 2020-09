Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) In der Nacht auf Dienstag wurde gegen 2 Uhr in eine Gaststätte in der Stettiner Straße eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Außenbereich der Gaststätte, indem sie über ein Tor stiegen und schlugen die Scheibe zum Vorraum der Gaststätte ein. Als sie hier auf eine verschlossene Tür stießen, beendeten sie ihre Tat und flüchteten in Richtung Kleingartenanlage. Gestohlen wurde nichts, die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-34180 melden können.